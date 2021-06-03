شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس منح الفرصة لمتولي ونيدفيد فى ودية الأهلي والشرق للتأمين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح فرصة المشاركة للثنائي العائد من الإصابة محمود متولي وكريم نيدفيد في المباراة الودية التي يخوضها فريقه اليوم ضد فريق الشرق للتأمين، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 19 يونيه الجارى.

ورغم جاهزية محمود متولي للمشاركة في المباريات منذ فترة إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة بسبب قوة المنافسة في الفترة الأخيرة وخوض منافسات صعبة على الصعيد المحلي والقاري، ويرغب الجهاز الفني في منحه جزء من الوقت في مباراة الشرق للتأمين الودية.

ونفس الوضع بالنسبة لكريم نيدفيد الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة وتبعها خطأ في التأهيل تسب في إصابته برشح في الركبة واستمر غيابه عن الملاعب أكثر من عامين.

وشارك نيدفيد في مران الأهلي الجماعي كاملا بعد عودة الفريق الأحمر من قطر وظهر بشكل جيد، لذا يسعى الجهاز الفني لاختباره في ودية الشرق للتأمين اليوم.