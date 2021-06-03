شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشرقية للدخان تستضيف نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة الشرقية للدخان نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 والمحدد له يوم 7 يونيو الجارى.

فيما تقام لقاءات دور نصف النهائى غدا الجمعة بمواجهتى الصيد مع الزمالك على صالة الأخير والأهلى مع سبورتنج فى الإسكندرية.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.