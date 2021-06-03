شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتسلح بالوديات قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال الاستعانة بالمباريات الودية خلال فترة التوقف الجارية، بسبب معسكر المنتخب الأوليمبى، وذلك فى إطار استعدادات زهرة الجنوب لمواجهة الزمالك فى الدورى العام، فى اللقاء المقرر إقامته يوم 17 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يخوض أسوان مباراة أو مباراتين خلال تلك الفترة قبل لقاء الزمالك.

ويعود فريق أسوان إلى التدريبات غداً الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة، عقب التأهل إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على النادى المصرى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4.

ومنح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائى بكأس مصر فرصة جديدة للجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب فى الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفني لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل فى الدورى العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن هناك حالة من الاستقرار الفني وأن مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان لا يفكر في إجراء تعديلات بالجهاز الفني للفريق بالوقت الحالي.

ويحتل أسوان المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وتلقوا الهزيمة فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً آخر.