شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ32 بكأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام يوم الاثنين المقبل مواجهات دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث يلتقى كل من الأهلى مع الشرقية للدخان والزمالك مع سبورتنج وبايو نيوز مع دلفى و الفيوم مع بنى سويف و الشرطة مع بتروجت و المنيا مع القناة و مح زياد مع طلائع الجيش و سموحة مع الداخلية و غزل المحلة مع هليوبوليس و الترسانة مع إسكندرية للبترول.

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.

وتوج فريق طائرة الأهلى أمس بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك 3 / 0 على صالة نادى المقاولون العرب.

أما على صعيد كأس السيدات، فيقام غدا دور نصف النهائى بلقاء بين الأهلى مع سبورتنج والصيد مع الزمالك، على أن يقام النهائى يوم 7 يونيو من نفس الشهر الحالى.