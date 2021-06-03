شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد "وحش الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ44 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ44، فهو من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، لكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، حصل على بكالوريوس تجارة، ونشأ فى أسرة رياضية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا الذى حصل معه على لقب أفضل حارس مرمى بمصر، ما جعله شديد التعلق بكرة القدم منذ طفولته.

بدأ عبد الواحد السيد مسيرته مع كرة القدم في نادي الزمالك، حيث انضم لفريق الناشئين بالنادي، حتى ظهر مع الفريق الأول في أواخر عام 1997م كحارس احتياطي لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكة الاحتياطي لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسي للفريق في الدوري المصري موسم 1998 / 1999م أمام نادى القناة في 14 أغسطس سنة 1998 في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض، وقدم عبد الواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه في التشكيل الأساسي للأبيض.

في موسم 2014-2015 رحل عبد الواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

انضم عبد الواحد السيد لمنتخب مصر فى أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات وحقق 2 كأس السوبر المصرى وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الأفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة

أعلن عبدالواحد السيد اعتزاله في عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.