شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لاستغلال معاريه فى الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادى الأهلى للاستفادة من بعض اللاعبين المعارين لأندية الدورى الممتاز، والذين لن يتم قيدهم فى قائمة الموسم الجديد للدخول فى صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الأهلى باللاعبين المستهدفين لتقديم الإضافة للفريق الأحمر.

ويضع مسئولو الأهلى أكثر من لاعب فى حساباتهم الفنية، لذا يرغبون في الاستفادة من وجود عدد كبير من المعارين في الدخول في صفقات تبادلية لإغراء الأندية الراغبة في التعاقد مع أحد لاعبيها، من أجل الموافقة على إتمام الصفقة للفريق الأحمر.

ويوجد أكثر من لاعب مستهدف في الدوري المصري للتعاقد معه وتدعيم صفوف الأهلي مثل أحمد سمير جناح طلائع الجيش وكريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

ويملك الأهلي عددا كبيرا من المعارين، ومن الصعب عودة جميع اللاعبين الذين خرجوا للإعارة، ومن هؤلاء اللاعبين محمد فخري وشادي رضوان في البنك الأهلي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري لسموحة ومحمود الجزار للجونة وعمرو جمال وأحمد علاء لطلائع الجيش وصالح نصر لوادي دجلة وعمار حمدي للاتحاد السكندري وأحمد ياسر ريان لسيراميكا.