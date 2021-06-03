شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منافسات كأس العالم للجمباز فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الخميس، حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الذى تستضيفه مصر للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجارى، وتشهد صالة استاد القاهرة حفل افتتاح كأس العالم للجمباز، الذى يقام فى الثالثة عصرًا، ويتضمن العديد من المفاجآت خلال فقراته.

كما تزينت صالة استاد القاهرة الدولى لاستقبال كأس العالم للجمباز، والذى يقام بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز أن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للجمباز شىء مميز لنا بالطبع ليرى الجميع قدرتنا على الإبداع في تنظيم هذه البطولة، وبالطبع سيكون مكسب لنا من الناحية السياحية أيضا.

وتابع "حفل الافتتاح تم تجهيزه ليخرج على أعلى مستوى أمام الجميع ويليق اسم مصر والمسئولين، وسيبهر الجميع بالفعل في المساء عند مشاهدة الحفل".

واختتم: "أعد الجميع أن البطولة ستخرج بشكل مميز جدا وسيكون تنظيمها فى كل النواحى يليق باسم مصر، وبجميع الأفراد الذين أشرفوا على الأمر".

وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خاصةً أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا.