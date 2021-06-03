شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح أسطورتان تدرس بعالم الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح يوما بعد يوم أن حب جماهير الكرة الطائرة بصفة عامة والنادى الأهلى بصفة خاصة لما حققاه من بطولات على الصعيد المحلى والإفريقى، وآخرها التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

يمتلك كلا الثنائى خبرات مكنتهما من لقب صائدا البطولات أينما كانا، خاصة إنهما يستطيعان تنفيذ أى خطط أجهزة فنية تتعاقب عليهما.

بدء أحمد صلاح مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات ،وقال صلاح، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .

أما عبد الله عبد السلام فيمتلك روح القيادة والإدارة الحكيمة فى الملعب واللياقة فى حل أى أزمة تواجه اللاعبين.

وقال عبد الله عبد السلام نجم كرة الطائرة بالنادى الأهلى، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كانت صعبة وحماسية لكونها مباراة تساوى بطولة.

وأوضح عبد السلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التتويج بلقب الدورى جاء بعد صعوبة كبيرة لأن الزمالك كان متحمسا للغاية فى اللقاء. وأشار إلى أنه يهدى لقب الطائرة لأسرته، ولجماهير النادى الأهلى، مبديًا سعادته بهذا التتويج الصعب بلقب الدورى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام فى الصور التالية :