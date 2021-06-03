تحليل .. هل يستلهم الأهلي تجربة الزمالك للتعاقد مع دوللي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في يوليو 2019 استطاع الزمالك إبرام الصفقة الأهم في أخر ربع قرن في تاريخه مع الأجانب بالتعاقد مع أشرف بنشرقي جناح لانس الفرنسي والهلال السعودي على الرغم من الانتقادات حول "أرقام" اللاعب في تجربتيه الإحترافتين منذ خروجه من الوداد الغربي.

بنشرقي الذي سجل 4 أهداف مع لانس خلال 26 مباراة و3 أهداف مع الهلال في 13 مباراة ضرب بلغة "الأرقام" الحسابية عرض الحائط وقدم أفضل مواسمه مع لعبة كرة القدم منذ بدايته مع المغرب الفاسي مع الفارس الأبيض وأصبح أهم نجومه ليسجل ويصنع مع الأخير ما يساوي ما فعله خلال مشواره الكروي مع أربعة أندية .

تجربة بنشرقي سبقتها تجربة أخرى مماثلة فرجاني ساسي مع النصر السعودي مشاركات قليلة وظهور خافت ليتحول إلى أهم لاعب وسط في النادي الأبيض ، حتي أحمد سيد زيزو مع ناسيونال و موريرينسي البرتغالين كانت أرقامه هزيلة قبل الانفجار في الزمالك.

تجارب ومن قبلها احصائيات تنسف الاعتقاد بأن الأرقام مرآة للواقع فى لعبة كرة القدم وأنها ترجمة حرفية لا يعلو فوقها أى تقييم أخر أو وجهة نظر أخرى لما يقدم من عمل ، التجربة أثبت أن الرقم مجرد مؤشر ولا يمكن البناء عليه أحكام مطلقة وكرة القدم أثبتت هي الأخرى أن لا تخضع للجداول الحسابية ورفضت أن تختزل ضمن خانات تحولها إلى لعبة أشبه بكرة السلة.

مع الأهلي فقد حاول الفريق في مرات عديدة استقدام أجانب على مستوى عال، لم يوفق الفريق الأحمر في التعاقد مع مهاجم أجنبي على الرغم من أن بادجي ومن بعده والتر بواليا أمتلكا أرقاما مميزة وخاصة الأخير مع الجونة ولكن الفشل صاحبهما ومن قبلهما الأنجولي جيرالدو .

حاول الأهلي التعاقد مع الأوروجوائي جاستون سيرينو نجم صندوانز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية العرض وصل إلى 5 ملايين يورو ولكن الصفقة لم تتم ووسط تقارير تؤكد تمسك العملاق المصري بالصفقة ظهر تغيرا قد يحول الوجهة تماما.

فقط أعلن نادي مونبيليه الفرنسي نهاية ارتباط مع الدولي الجنوب أفريقي كيجان دوللي جناح الفريق الفرنسي وصندوانز السابق ، اللاعب الأعسر الذي تألق مع موسيماني في الفريق الجنوب أفريقي والذي استهدف الأهلي التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بحسب صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية.

كيجان دوللي للذي يبلغ من العمر 28 عاما ( أصغر من سيرينو بعامين) ويجيد فى جميع مراكز ما خلف المهاجم وتحديداً الجناح الأيسر وصانع الألعاب والجناح الأيمن وكان أحد نجوم صنداونز المتوج بنسخة بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 مع موسيماني.

وكشف عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة السابق للأهلي إن النادي الأحمر استهدف التعاقد مع دوللي بعد تألق مع صندوانز إلا أن اللاعب فضل الإنتقال لر الفرنسي بمليون و800 ألف يورو ليتجه الأحمر إلى التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي.

وواجه دوللي في بدايته مع مع موسماً عصيباً مع الأرميني ميشيل دير زاكاريان المدير الفنى الأسبق لمونبلييه والذى أخرج اللاعب من حساباته فى معظم مباريات الفريق في بدايته ليستمر وضع اللاعب غير الجيد في الدوري الفرنسي حتى رحيله.

ولعب دوللي مع مونبلييه 64 مباراة سجل هدف وصنع 3 بعد مساهمته مع صندوانز في 21 خلال 61 مباراة خاضها مع موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي والسابق للجنوب أفريقي.

ويرجع تألق دوللي اللافت للنظر مع صندوانز إلى موسيماني مدرب الأهلي السابق والذي قدم معه اللعب أفضل مستوى له وهي نقطة أخرى تشجع الأهلي للتعاقد معه بخلاف كونه لاعب حر لن يكلف خزينة الأحمر أى أموال.

وقال كيجان لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية في نوفمبر الماضي إنه يؤمن يبيتسو موسيماني وطموحه ودائماً ما كانت شخصيته دافعاً له من أجل تحقيق الإنتصارات".

النقطة الأخيرة التي تشجع الأهلي على دوللي نجاح المخاطرات التي قام به الموسم الماضي ، في البداية التعاقد مع رينيه فايلر وسط انتقادات لينجح السويسري بصورة حولت الانتقادات إلي مديح وثناء ثم جاءت الإدارة الحمراء بموسيماني وسط مخاوف وانقسام لينجح الرهان الثاني فهل تفعلها إدارة الأهلي مرة ثالثة؟