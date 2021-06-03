خبير لوائح: عقوبة الخنيسي لن تؤثر على مسيرة الترجي الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خبير لوائح التونسي أنيس بن ميم، أن العقوبة التي تعرض لها المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي لن تؤثر على مسيرة الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أنيس بن ميم خرج في تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، ليؤكد أن اللجنة التأديبة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت اتباع أخف عقوبة ممكنة بسبب مبدأ حسن النية.

وأضاف :"عقوبة تناول مواد محظورة تصل إلى حد إيقاف النشاط لمدة أربع سنوات، في حين أن العقوبة لمدة سنة واحدة فقط".

وواصل :"عقوبة الخنيسي لن يكون لها أي تأثير على مسيرة ونتائج الفريق في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وأنهى :"هذه القرارات ما هي إلا قرارات فردية وليس لها تأثير على الفريق الذي ينتمي إليه اللاعب ولا تلغى او تعلّق النتائج الا في حالة ثبوت تعاطي المنشطات لرياضي مختص في الرياضات الفردية".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارًا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء عن إيقاف مهاجم الفريق طه ياسين الخنيسي لتناوله مواد محظورة الاستخدام.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي بالأهلي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى على ملعب "حماد العقربي" برادس في 19 من الشهر الجاري على أن تقام موقعة الإياب في 26 من نفس الشهر بمصر.