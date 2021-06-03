وكيله: كارتيرون لم يتحدث معي بشأن صالح جمعة.. و3 بدلاء لساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حازم فتوح وكيل أعمال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن موكله لم يتحدث معه بشأن التعاقد مع صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق.

وأضاف وكيل أعمال كارتيرون خلال تصريحاته عبر شاشة "TEN" :"حتى هذه اللحظة لم يجلس كارتيرون مع الإدارة بشأن التعاقدات، ولم يتحدث معي بشأن صالح جمعة".

وتابع :"الفترة الماضية كان ما يهم كارتيرون هو التحضير لمباريات الدوري وكأس مصر".

وعن موقف كارتيرون في حال رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء، رد وكيله :"كارتيرون لا يقف على لاعب، بالطبع نحترم إمكانيات ساسي، وسيكون مفيدًا لأي فريق سيرحل له".

وواصل :"كارتيرون مدرب كبير ومحترف ولديه القدرة في تحديد البديل، والزمالك لا يقف على أحد".

وأنهى :"يوجد لاعبين من الوارد أن يكونوا بدلاء لساسي وهم محمد عبد العاطي (لاعب وادي دجلة) ومحمد مجلي (لاعب المقاولون العرب) ونبيل عماد دونجا (لاعب بيراميدز) لكن أيضًا هناك أسس في المفاوضات وتحديدًا الأمور المادية".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق بشأن تجديد التعاقد بعدما اشترط الحصول على مستحقاته السابقة قبل التجديد.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب قامت يوم الأحد الماضي، بدفع جزء من مستحقات اللاعب عبر حسابه.