وكيل أوباما يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى حازم فتوح وكيل أعمال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب فريق الزمالك، أنه يمتلك معلومات بشأن وجود مفاوضات سابقة بين موكله وإدارة الأهلي للحصول على خدماته.

وكيل يوسف إبراهيم "أوباما" قال في تصريحات عبر فضائية "TEN" :"أوباما جدد عقده مع الزمالك منذ يناير الماضي، وتراجع مستواه من الوارد أن يمر بها لاعب الكرة".

وتابع :"أوباما لاعب موهوب وكان هدافًا للدوري بعض الأوقات، أما بالنسبة لحقيقة مفاوضاته مع الأهلي ليس لديّ علم بها، من الممكن أن تكون المفاوضات حدثت بصورة غير رسمية".

وواصل :"لم أجلس مع أي مسئول من جانب النادي الأهلي، واللاعب الآن جدد عقده مع الزمالك".

وكان "أوباما" جدد عقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتبر اللاعب أحد الأعمدة الأساسية في كتيبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وعن حقيقة وجود عرضًا من جانب نادي الأهلي القطري، رد :"صحيح منذ أكثر من شهر تلقى أوباما عرضًا من جانب الأهلي القطري، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب تغيير الإدارة".

وأنهى :"إدارة النادي القطري كانت متعجلة في حسم الصفقة بسبب الاستعداد للموسم الجديد لكن الصفقة تعطلت وتم التعاقد مع لاعب بديل".

وخاض صاحب الـ26 عامًا، 28 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي استطاع من خلالها أن يسجل عشرة أهداف ويصنع أربعة أهداف حاسمة.