البدري يوضح.. أسباب عدم إقامة معسكرًا في يونيو.. ولاعب أجنبي تمنى لو كان مصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن أسباب عدم خوض معسكر للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الجارية في شهر يونيو، مضيفًا أنه كان يتمنى لو كان المالي أليو ديانج لاعب الأهلي مصريا لضمه لصفوف المنتخب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال البدري: "بعض الأقاويل تقول إنني متواجد حاليا في كندا، لا أعرف من أن يأتي هذا الكلام.. سأتواجد اليوم الخميس في تدريب المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب".

وردا على سبب عدم خوض معسكر للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي الجارية، قال: "الأجندة الخاصة بنا كانت تضمن مباراتين ضد أنجولا والجابون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكان من المقرر أن نخوض مباراة ودية ضد بوروندي (3 يونيو)، لكن بعدما تأجلت الأجندة ومع الظروف الحالية ووضع الدوري والضغط الذي يعاني منه الأندية، بجانب إنهاء المحترفين دورياتهم منذ فترة قليلة ومشاركة الأهلي وبيراميدز ببطولتي أفريقيا وتواجد بعض عناصر المنتخب الأول مع الأولمبي، كان القرار بصعوبة خوض معسكر خلال فترة التوقف الجارية، رأيت أن الأمر (تهور كبير) بخوض ودية يتعرض خلالها اللاعبون للإرهاق والضغط دون فائدة".

وتابع: "البعض يتحدث بكلام (غير محسوب)، ولكن الأفيد لنا حاليا وللأندية ألا نخوض معسكر أو مباريات ودية في الوقت الحالي، لأن تجمع اللاعبين بالقوام الذي أريده سيكون صعبا، سينضم حوالي 17-18 لاعبا لن أعتمد عليهم في الفترة المقبلة".

وعن خطط معسكر سبتمبر المقبل، قال: "فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر ستكون 7 أيام، سنخوض خلالهم مباراتي أنجولا والجابون الرسميتين، لن يكون هناك وقت لخوض وديات".

وبسؤاله عن أهمية وضع المنتخب في تصنيف فيفا، أجاب: "سأنقل الأمر للاعبين بشكل جدي وأؤكد عليهم أن مباريات تصفيات المونديال الهدف الأول منها هو المكسب من أجل التأهل والهدف الثاني هو تقدم مصر في التصنيف لنصبح ضمن المنتخبات الأفريقية الخمس الأولي".

وردا على المشاركة في بطولة كأس العرب، قال مدرب المنتخب الوطني الأول: "كل تركيزي حاليا على خوض مباريات تصفيات المونديال، سنخوض 6 مباريات قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، وقد نضخ عناصر جديدة في البطولة".

وواصل: "معسكر يونيو كان سيشهد انضمام عناصر جديدة مثل ثنائي الإسماعيلي شكري نجيب وأحمد مدبولي، رمضان صبحي لاعب بيراميدز، ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، كذلك الحراس محمد عواد، الهاني سليمان وعامر عامر كانوا تحت النظر".

وأكمل: "معسكر سبتمبر سيشهد انضمام لاعبين جدد، نتابع الجميع، عمرو جمال تحت أعيننا ووارد حصوله على فرصة خلال الفترة المقبلة".

وتطرق البدري للحديث عن قرار منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح لاعب ليفربول، وعلق قائلا: "بكل تأكيد، تحدثت معه بشأن قرار الشارة ومتى سيتم الإعلان عن الأمر والمسئوليات التي ستصبح على عاتقه بعدها".

وتابع: "كنت حريصا على التحدث مع من لهم أسبقية الشارة وتحدثت معهم فردا فردا، ووجدت دعم وروح ومساندة كبيرة من اللاعبين.. الجميع تقبل الأمر".

وعن تواصله مع صلاح بشأن المشاركة في الأولمبياد، قال: "لا لم يحدث حديث بشأن الأولمبياد،أمر يخصه ولها حسابات خاصة به وبالنادي".

وعند استطلاع رأيه حول مباراتي الأهلي والترجي، وبيراميدز والرجاء، قال: "مباراتين في غاية الصعوبة، بمثابة نهائي مبكر، لكن الأهلي وبيراميدز قادران على تخطي الترجي والرجاء".

وردا على لاعب أجنبي كان يتم أن يصبح مصريا، رد البدري قائلا: "بكل تأكيد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي".