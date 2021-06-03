موعد مباراة الوداد ويوسفية برشيد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

يحل الوداد، وصيف ترتيب الدوري المغربي، ضيفا ثقيلا على يوسفية برشيد، في الجولة الـ20 من المسابقة.



وينتظر أن تقام المباراة المرتقبة في الساعة 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة ونصف بتوقيت الرباط.

ويأمل الوداد في تحقيق الانتصار، على أمل تعثر الرجاء المتصدر في مباراته ضد سريع وادي زم، وهي المواجهة التي ستقام قبل لقاء "وداد الأمة".

وستقوم القناة الرياضية المغربية بنقل مواجهة الوداد ويوسفية برشيد تلفزيونيا للجماهير المحلية والعربية.

ويسعى الوداد لتحقيق لقب الدوري المغربي، بعدما خسره في الموسم الماضي بالجولة الأخيرة لصالح الرجاء.

ويحتل الوداد وصافة ترتيب الدوري المغربي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن الرجاء المتصدر.

1- الرجاء "39 نقطة"

2- الوداد "38 نقطة"

3- الجيش الملكي "32 نقطة"

4- اتحاد طنجة "31 نقطة"

5- مولودية وجدة "30 نقطة"