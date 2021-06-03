شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين كأس العالم للجمباز بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة كأس العالم للجمباز، والمقرر لها خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021، كجانب من مسئوليتها ومشاركتها للدولة وللمجتمع ودعمها للرياضة.

وتؤمن الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة استعدادها البطولة التي تشارك فيها 25 دولة، بإجمالى 300 لاعب ولاعبة.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالبطولة التي تقام على أرض مصر لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية، نتيجة لسمعة مصر ومكانتها الجيدة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية وقدرتها على تأمين كافة الأحداث الرياضية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وسط توقعات بخروج البطولة بالصورة الملائمة باسم ومكانة مصر الدولية.