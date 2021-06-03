اخبار الرياضه

استعدادات أمنية لتأمين كأس العالم للجمباز بمصر

0 نشر
يسري البدري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين كأس العالم للجمباز بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة كأس العالم للجمباز، والمقرر لها خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021، كجانب من مسئوليتها ومشاركتها للدولة وللمجتمع ودعمها للرياضة.
وتؤمن الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة استعدادها البطولة التي تشارك فيها 25 دولة، بإجمالى 300 لاعب ولاعبة.
وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالبطولة التي تقام على أرض مصر لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية، نتيجة لسمعة مصر ومكانتها الجيدة في تنظيم مختلف الأحداث وقدرتها على تأمين كافة الأحداث الرياضية، خاصة في ظل جائحة ، وسط توقعات بخروج البطولة بالصورة الملائمة باسم ومكانة مصر الدولية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا