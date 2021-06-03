شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..البدري يكشف انضمام لاعبين جدد للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه كان سيتم ضم عناصر جديدة للمنتخب حال إقامة معسكر للفراعنة، خلال شهر يونيو الجاري.

وقال حسام البدري، في تصريحات إذاعية :«الفترة الماضية ظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري الممتازة»، مؤكدًا :«كنا استقرينا على ضم بعض من الوجوه الجديدة حال إقامة معسكر خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري».

وأوضح :«من أبرز اللاعبين الذين كانوا ضمن حسابات المنتخب عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، وأحمد مدبولي وشكري نجيب، لاعبا النادي الإسماعيلي، وذلك بعد ظهورهم بمستوى مميز مع أنديتهم، هذا بالإضافة إلى سداسي المنتخب المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد فتوح وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق».

وأشار :«بالنسبة لحراس المرمى كنا سنضم الثلاثي محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومحمد عواد، حارس الزمالك وعامر عامر، حارس سيراميكا كليوباترا».

وعن حقيقة إجراء تعديلات في الجهاز المعاون قال :«لا أساس من الصحة لما تردد خلال الفترة الماضية عن إجراء تعديلات في جهاز المنتخب»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»

واوضح :«اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، عرضت إجراء تعديلات في جهاز المنتخب، وأنا رفضت في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين جميع أفراد الجهاز الفني».