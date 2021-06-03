شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تفجر مفاجاة بشأن مستقبل كومان مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أكثر قربا من البقاء في منصبه الموسم المقبل، حيث تخطط الإدارة لإعلان استمراره خلال الاجتماع العادي اليوم.

وبحسب «راديو كتالونيا»، فإن الاتفاق بين الإدارة وكومان يتجاوز مجرد استمرار المدرب الموسم المقبل، ولكن إمكانية التمديد لعام آخر.

وأضافت: «عقد كومان الحالي ينتهي في 30 يونيو 2022، وخيار التمديد لموسم آخر، سيكون بناء على شرط حصد الألقاب».

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد تحدث أول أمس خلال تقديم اللاعب الجديد إيريك جارسيا، مؤكدا أنه متفائل باستمرار كومان.

والتقى كومان ولابورتا الثلاثاء الماضي، في مكتب بالنادي لمدة نصف ساعة فقط.

وقال روب يانسن وكيل كومان خلال تصريحاه لصحيفة «دي تليجراف» الهولندية: «كانت المشاعر إيجابية للغاية، لدرجة أنه من الممكن أن يبقى كومان في برشلونة لما بعد 2022».

وأفادت التقارير، بأن لابورتا طلب من كومان خلال اجتماعاتهم أن يُفكر بعمق فيما حدث خلال الموسم، خصوصا مع إنهاء الليجا بشكل سيئ، حيث ينوي الرئيس إجراء تغييرات مهمة في الفريق.

وطالب لابورتا كومان بأن يكون مخلصًا لمعايير يوهان كرويف، وأن يميل أكثر لاستخدام طريقة (4-3-3).

في المقابل، كومان الذي لم يشك أبدًا في قدرته على البقاء، طلب تعاقدات وواثق جدًا من عودة الفريق إلى القمة.