شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصري للجمباز : بطولة العالم فرصة للترويج لمصر سياحياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على أن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للجمباز شئ مميز لنا بالطبع ليرى الجميع قدرتنا على الإبداع في تنظيم هذه البطولة، وبالطبع سيكون مكسب لنا من الناحية السياحية أيضا

وتابع: «حفل الافتتاح تم تجهيزه ليخرج على أعلى مستوى أمام الجميع ويليق بإسم مصر والمسئولين، وسيبهر الجميع بالفعل في المساء عند مشاهدة الحفل».

واختتم: «أعد الجميع أن البطولة ستخرج بشكل مميز جدا وسيكون تنظيمها في كل النواحي يليق بإسم مصر، وبجميع الأفراد الذين أشرفوا على الأمر».

وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خاصةً أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة إفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتنطلق اليوم الخميس منافسات كأس العالم للجمباز الفني رجال وانسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.