شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم الخميس منافسات كأس العالم للجمباز الفني رجال وانسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر ان يشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود وممثلي الاتحاد الدولي للعبة والدكتور ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

تقام البطولة لاول مرة في افريقيا وتحتضنها مصر بمشاركة 16 دولة وهي «أذربيجان وتشيلي وكرواتيا قبرص والمجر والاردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر البلد المنظم».

ومن المنتظر ان يشهد حفل الافتتاح عدد من المفاجات والفقرات الفنية

وتزينت صالة ستاد القاهرة الدولي، لاستقبال منافسات كأس العالم للجمباز والذي يقام بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.