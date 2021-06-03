شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يخرج مصاباً من مباراة إنجلترا والنمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف ترينت ألكسندر-أرنولد العناوين قبل إعلان جاريث ساوثجيت عن تشكيلة إنجلترا النهائية المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وربما لن يستمر ضمه طويلا بعد خروجه مصابا أمام النمسا في مباراة ودية أمس الأربعاء.

وبعد استبعاده من تصفيات كأس العالم في مارس عاد لاعب ليفربول البالغ عمره 22 عاما إلى المنتخب وزادت التكهنات بشأن وجود أربعة لاعبين في مركز الظهير الأيمن في تشكيلة ساوثجيت المبدئية التي ضمت 33 لاعبا قبل تقليصها إلى 26 لاعبا.

وانتهت مشاركته الأولى بعد خروج مصابا في الدقيقة 88 عندما أشار إلى وجود مشكلة في الفخذ بعد تمرير كرة بدون تدخل من أي لاعب آخر.

ومع استنفاد التغييرات الخمسة خرج ألكسندر أرنولد قبل أن يعود دون اذن الحكم ليحصل على إنذار

وساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب وأخفى لاعب ليفربول وجهه بقميصه.