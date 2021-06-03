شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآة خاصة للاعبي الزمالك بعد فوزهم ببطولة أفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب بصرف مكافآة خاصة للاعبي فريق السلة، بعد فوزهم بالبطولة الافريقية التي اقيمت في رواندا مؤخراً.

ووصلت بعثة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال الي القاهرة.

و كان في استقبال البعثة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، و حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، و حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، و نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وطلبت اللجنة المكفلة من ادراة النادي، من رئيس جهاز السلة بالنادي اعداد كشف بأسماء اللاعبين من اجل سرعة صرف مكافآة الفوز بالبطولة.