شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوافق على 24 طلباً لدعم الأندية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على نحو 24 طلبا مقدم من عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الاحمر والخاصة بدعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب بجميع مدن المحافظة سواء دعم مادي أو دعم بالمتطلبات والاحتياجات ووجه الوزير توجيه هام وعاجل إدارة التخطيط والاتصال السياسى والمتابعة بالوزارة لاتخاذ اللازم و الافادة .

وشملت المطالب لمركز شباب القصير بمدينة القصير في استكمال الجزء الثاني من نزل الشباب بالمركز وتدعيم المركز بحديقة اطفال واستكمال سور المركز.

وفي مركز شباب مبارك بمدينة القصير احلال وتجديد ورفع كفاءة المبنى الاداري القديم المتكون من حجرتين و عمل مساحات خضراء بشكل جمالي داخل المركز 3- عمل صيانة واصلاحات ودهانات داخل صالات الانشطةوحاجة المركز للادوات الرياضية

وفي نادى القصير بمدينة القصير استكمال سور النادي وانشاء مبنی اداری بالنادی

وفي نادي الشبان المسلمين بمدينة القصير انشاء مبنی اداری بالنادي ومتطلبات و احتیاجات نادی نشئ وشباب العمال بمدينة القصير وانشاء دور تاني للنادي لتوسيع النادي حيث لايوجد في الدور الاول الا غرفتين احدهما مكتب والثانية غرفة حاسب الى

و بناء حجرة خارجية بالفناء كمخزن للادوات حيث انه لايوجد مخزن بالنادي ويحتاج النادي الى اثاث مكتبي

وفي نادي العوينة بمدينةالقصير انشاء ملعب ترتان نجيل صناعی خماسی و انشاء سور للنادي

وفي نادي الشبان المسبحين بسفاجا انشاء ملعب ترتان خماسی وصالة العاب رياضية واستكمال المبنى الاداري و توصيل المرافق من مياه وكهرباء

وفي نادي الشاطي بسفاجا انشاء ملعب ترتان قانونی وآخر خماسی و صالة العاب رياضية(جيم) وحديقة اطفال واثاث مکتبی و انشاء سور للنادي

وفي نادي عمر بن الخطاب بسفاجا انشاء ملعب ترتان قانونی وآخر خماسی و صالة العاب رياضية(جيم) و حديقة اطفال واثاث مکتبی وانشاء سور للنادي

وفي مرکز شباب سفاجا استقلالية مصدر التيار الكهرباني لكثرة الأحمالو صيانة النجيل الصناعي بالملعب القانوني و الملعب الخماسي ويحتاج المركز الى انشاء حمام سباحه اولمبیي وصيانة نزل مركز الشباب واستكمال مبنى غرف خلع الملابس وانشاء مدرجات

وتجهير المسرح الخاص بالمركز بكراسي وسماعات

وفي نادي السلام بسفاجا انشاء ملعب ترتان خماسی و انشاء سور للنادي ودعم مادي

و انشاء ملعب ترتان لخدمة ساكني منطقة شمال الاحياء والتي تضم كلا من ( اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 ومبارك 14 وعمارات الاسكان الاجتماعي 2025 والجيش )

وفيرمركز شباب الغردقة بمدينة الغردقة صيانة وتطوير الملعب الخماسي وادوات ومعدات رياضية وخیام کشافیه-ذي كشفی-عصى كشفية

و مركز شباب السلام بمدينة الغردقة صيانة وتطوير الملعب الخماسي و ادوات ومعدات رياضية و خیام کشافیه-ذی کشفی- عصى كشفية و اثاث مكتبی (کراسی – مکاتب- دوالیب) 100-5م بساط لصالة الانشطة و شاشة عرض وتطوير وصيانة أعمدة وكشافات الاناره الداخليه

واحتیاجات مركز شباب الاحياءالغردقة و انشاء مقر اداری وسور بالمساحة المخصصة

وفي مركز شباب راس غارب بمدينة راس غارب ومتابعة موافقة معالى وزير الشباب والرياضة بتطوير منشات مرکز شباب رأس غارب لتوقف العمل وعدم تنفيذ ايا من الاعمال الرئيسية للتطوير وانشاء حمام السباحة الذي تمت الموافقة عليه

.وفي مركز شباب السقالة بمدينة راس غارب صيانة وتطوير الملعب الخماسي ادوات ومعدات رياضية وصالة العاب رياضية وخیام کشافیه-ذی کشفی- عصى كشفية وتفعيل تعاقد صيانة سور الملعب الخماسي و صيانة وتطوير الحمامات وصالات الانشطة

وتجهيز منطقة العاب الاطفال ومتطلبات و احتیاجات مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب صيانة وتطوير الملعب الخماسي والقانوني و-ادوات ومعدات رياضية وصالة العاب رياضية (جيم) و خیام کشافیه-ذی کشفی-عصى كشفية و-بناء صالة متعددة الانشطة و-جهاز ساوند سیستم و-تجهیز فرش عدد 9 غرف بنزل الشباب وتعلية سور النادي