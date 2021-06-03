شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لثنائي الإسماعيلي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، تمديد إجازة الثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف، ومروان صحراوي، لمدة 24 ساعة جديدة.

وينتظر ان ينضم الثنائي لتدريبات الفريق «الأربعاء» استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة المقررة منتصف يونوي المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الإسماعيلي، تدريباته «الأربعاء» عقب الراحة السلبية التي منحها إيهاب جلال للاعبيه خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحدد إيهاب جلال، برنامج تدريبي خاص لجميع لاعبي الفريق سواء اللذين شاركو في المباريات الأخيرة أو اللذين لم يشاركوا من اجل الارتقاء بمستوياتهم خلال الفترة المقبلة.

وعقد إيهاب جلال، جلسة خاصة مع حسين السيد، الظهير الايسر للفريق طالبه خلالها بتنفيذ بعض المهام خلال الفترة المقبلة.