شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب ضم أربعة لاعبين للزمالك نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أربعة لاعبين يرغب في ضمهم لصفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، من اجل تدعيم صفوف الفريق.

وسيعقد كارتيرون جلسة مع مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الأيام المقبلة من اجل عرض الأسماء عليهم، من اجل اتخاذ كافة الإجراءات لضمهم.

ويأتي من ضمن اللاعبين الأربعة مصطفي فتحي المعار لنادي سموحه و رزاق سيسه المعار الي الاتحاد السكندري، والذي شدد المدير الفني للزمالك، علي ضرورة عدم تمديد اعارتهم لموسم جديد نظراَ لحاجة الفريق الشديدة لجهودهم.

وتألق الثنائي سيسيه ومصطفي فتحي خلال الموسم الحالي، وظهروا بمستوي متميز، نالوا عليه اشادة واستحسان الجميع، مما دفع اندية عديدة ترغب في التعاقد معهم سواء اندية محلية او اندية عربية، الا ان كارتيرون شدد علي رفضه وجود الثنائي خارج الزمالك الموسم المقبل.

ووضع كارتيرون عماد نبيل دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، ثالث صفقة يرغب في ضمها لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، في ظل قناعات كارتيرون بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، فضلاً عن موافقة اللاعب وترحيبه بإرتداء الفانلة البيضاء منذ فترة طويلة، وكان من المفترض انضمام اللاعب لصفوف الزمالك بداية من الموسم الحالي لولا وجود بعض العراقيل التي حالت دون إتمام الصفقة.

ويأتي رابع الصفقات مركز رأس الحربة الذي يرغب كارتيرون تدعيمه برأس حربة صريح، وحدد كارتيرون لاعبان للمفاضلة بينهما وفقاً للمتاح منهما، واللاعبان هم لابا كودوجو لاعب العين الاماراتي، وحسام حسن، مهاجم سموحه.