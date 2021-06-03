شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مائية لمجدي قفشة لتفادي تورم الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الدكتور احمد ابوعبلة طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي برنامج تدريبي خاص لمحمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق ليؤديه خلال الفترة المقبلة، من اجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية .

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة، أثبتت الاشعة التي أجريت للاعب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل .

ويتضمن البرنامج التأهيلي، أداء بعض التدريبات المائية في مغطس السباحة، من اجل تقوية عضلات الركبة، وتفادي تعرضه لتورم حول الركبة .

واعلن سيد عبدالحفيظ أن «أفشة» سيغيب عن تدريبات الاهلي أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة .

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