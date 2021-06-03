شكرا لقرائتكم خبر عن المدام يكرّم بطل القوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي المدام اللاعب علي عتيق الكتبي، لحصوله على المركز الأول في نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم المرحلة النهائية، الذي أقيم بنادي الحمرية بفئة عمومي رجال مسافة 70 متر قوس أولمبي، وقدم التكريم سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة بحضور علي محمد الراشدي نائب الرئيس، وعبد الله مطر الكتبي أمين السر العام، وأعضاء مجلس الإدارة محمد راشد الكعبي رئيس لجنة الألعاب الفردية، وسالم سلطان بن عجيل الكتبي رئيس قطاع كرة القدم، وسيف غدير الكتبي رئيس لجنة القيادة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام والدكتور حمدان محمد بن كليثم الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار.

وأكد محمد راشد الكعبي رئيس لجنة الألعاب الفردية مشرف لعبة القوس والسهم، أن فريق القوس والسهم بنادي المدام حقق إنجازات كبيرة من خلال المشاركة في البطولات وتأهيل عدد من اللاعبين المتميزين واستقطاب لاعبين جدد، مؤكداً سعي النادي لتأهيل واستقطاب عدد من اللاعبين الناشئين ونشر لعبة القوس والسهم في منطقة المدام والمناطق المجاورة.