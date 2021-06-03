شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 بدلاء سوبر فى الدوري المصري بالموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يكون هناك بديل سوبر في صفوف بعض الفرق يصنع الفارق بعد منزوله، وينجح في إحراز هدف مهم لفريقه، يمكنه من خطف الفوز أو تحقيق التعادل، ومنهم من يشارك أساسي ومنهم من يشارك بشكل احتياطي، ولكنه يظهر بصمته بعد مشاركته كبديل.

وتشهد قائمة أفضل 10 بدلاء في الدوري المصري تواجد ثنائي من فريقي الأهلي وإنبي وغياب الزمالك والإسماعيلي والمصري.

وأفضل 10 بدلاء سوبر في الدوري المصري بالموسم الحالي 2020 / 2021.. محمد عبد المجيد

مهاجم الإنتاج الحربي والذي شارك في 11 مبارياة كبديل سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين ولعب 228 دقيقة.

أحمد علي

مهاجم البنك الأهلي والذي شارك في 5 مباريات كبديل وسجل 3 أهداف ولم يصنع أهداف ولعب 161 دقيقة.

وليد سليمان

صانع ألعاب الأهلي والذي شارك في 9 مباريات كبديل وسجل 3 أهداف ولم يصنع أهداف ولعب 148 دقيقة.

محمد مرسي

جناح إنبي والذي شارك في 9 مباريات كبديل وسجل 2 هدفف وصنع هدف ولعب 248 دقيقة.

أحمد الشيخ

جناح غزل المحلة والذي شارك في 8 مباريات كبديل وسجل 2 هدف وصنع 1 هدف ولعب 225 دقيقة.

صلاح محسن

مهاجم الأهلي والذي شارك في 10 مباريات كبديل وسجل 2 هدف وصنع 1 هدف ولعب 188 دقيقة.

جودي دونابيتر

مهاجم إنبي والذي شارك في 3 مباريات كبديل وسجل 3 أهداف ولم يصنع أهداف ولعب 161 دقيقة.

رزاق سيسيه

جناح الاتحاد السكندري والذي شارك في 3 مباريات كبديل وسجل 2 هدف ولم يصنع أهداف ولعب 108 دقيقة.

دييجو رولان

مهاجم بيراميدز والذي شارك في 3 مباريات كبديل وسجل 2 هدف ولم يصنع أهداف ولعب 111 دقيقة.

عمر السعيد

مهاجم الزمالك السابق والجونة الحالي والذي شارك في 4 مباريات كبديل وسجل 2 هدف ولم يصنع أهداف ولعب 100 دقيقة.