شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رضا عبد العال يقود الأهلى لإسقاط جمهورية شبين فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف رضا عبد العال نجم الأهلى الأسبق فى شباك جمهورية شبين فى الدورى.

يعد هدف رضا عبد العال، من الأهداف التى لا ينساه الأهلوية خلال بطولة الدورى لموسم 1995 – 1996 فى اللحظات القاتلة من عمر المباراة، التى كانت تقترب من التعادل السلبى، وهو ما يعنى زيادة الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط مرة أخرى، وازدياد الأمر صعوبة على الأهلى قبل أن يسدد رضا كرة قوية سكنت شباك شبين بعد 170 ثانية من الدقيقة 90، وأحرز هدفا أشعل أفراحا هستيرية فى شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوى فى مصر وخارجها.

هدف رضا عبد العال كان سبباً فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى بعد منافسة استمرت فى الأسابيع التالية حتى توجت فيما بعد بمباراة تاريخية أمام الزمالك أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر.

وشارك رضا عبد العال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.