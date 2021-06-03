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بعثة الزمالك لكرة السلة تصل القاهرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق كرة سلة الزمالك قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.

 

وتأتى عودة البعثة بعد انتهاء أزمة الطيران والتى تسببت فى تأخر عودة الفريق، حيث كان مقرر عودتها الأربعاء إلا أن إلغاء الرحلة من أوغندا - حيث تقيم البعثة ترانزيت - تسبب فى عدم الوصول بالموعد المحدد.

 

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

 

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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