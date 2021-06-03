شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك لكرة السلة تصل القاهرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق كرة سلة الزمالك قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.

وتأتى عودة البعثة بعد انتهاء أزمة الطيران والتى تسببت فى تأخر عودة الفريق، حيث كان مقرر عودتها الأربعاء إلا أن إلغاء الرحلة من أوغندا - حيث تقيم البعثة ترانزيت - تسبب فى عدم الوصول بالموعد المحدد.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.