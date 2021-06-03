وكيله يرد.. هل يرحل كارتيرون للإمارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن موكله عاد للقلعة البيضاء من أجل مشروع وهو الحصول على بطولة الدوري وكأس مصر ومن قبله المنافسة على مسابقة دوري أبطال أفريقيا قبل الخروج من دور المجموعات.

وأضاف فتوح في تصريحات عبر شاشة "TEN" :"ليس صحيح ما يتردد عن تواجدي في الإمارات خلال التوقيت الحالي من أجل عرض إماراتي لكارتيرون، أنا دائم السفر للإمارات".

وشدد وكيل كارتيرون خلال تصريحاته :"كارتيرون ليس لديه أي نية في الرحيل عن الزمالك خاصة أنه يمتلك عقدًا ممتد حتى الموسم المقبل، كارتيرون عاد للزمالك من أجل مشروع وهو المنافسة على مسابقتي الدوري وكأس مصر إلى جانب دوري أبطال أفريقيا".

وتابع :"كارتيرون مستمر في منصبه حتى في حال خسارة الدوري إلا إذا كان للإدارة رأي آخر".

وكيل كارتيرون أشاد بالإدارة الحالية برئاسة حسين لبيب، قائلًا :"كارتيرون اندهش من احترافية الإدارية الحالية حيث كان قبل لقاء الجونة تلقى اتصالاً من الإدارة بشأن معرفة موقفه من تأجيل مباراة الجونة الأخيرة، كما تلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس النادي يستأذن من خلاله الحضور والتواصل مع اللاعبين لمدة خمس دقائق".

ويتواجد كارتيرون في الفترة الحالية في بلاده لقضاء أجازة نظرًا لتوقف البطولات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر، حيث من المقرر أن يعود الفرنسي لاستئناف عمله تجهيزًا للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة دوري we المصري برصيد 55 نقطة بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني الأهلي إلا أن الأخير لديه ست مباريات مؤجلة.