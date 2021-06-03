شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ساسي لنجوم منتخب تونس عن عرض الدحيل القطري والزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي التونسي على الخلولي إن فرجاني ساسي لاعب نادي للزمالك ومنتخب تونس لن يفرط في نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «ساسي لقى نجومية كبرى من خلال نادي الزمالك وجماهيره، وهذا الحب لن يلقاه في بلده تونس أو الإمارات أو السعودية أو قطر، ومدرب منتخب تونس وزملاء ساسي في المنتخب سينصحوه بالبقاء في الزمالك».

وأكد ان ساسي «ابلغ زملائه في المنتخب عن تلقيه عرضا من الدحيل القطري لكنه لديه عرض ايضا بالتحديد للزمالك»، مشيرا إلى ان اللاعب ألمح لزملائه انه لن ينظر للأموال والعروض المغرية وسيحسم أمره بمعيار البطولات والنجومية في الملاعب وحب وشعبية الجماهير والذي لن يلقاه سوي في الزمالك.

وراهن الخلولي على ان ساسي سيضحي بملايين قطر من اجل الزمالك والبطولات، لكن على ادارة ناديه ان تحسم معه الامر وتتوصل معه لاتفاق سريع.