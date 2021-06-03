شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن موعد اختبارات الناشئين الجدد بالزمالك في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة بني سويف يوم الأربعاء المقبل الموافق 9-6-2021 حتى الخميس 10-6-2021 كتاسع محافظة ستقام بها الاختبارات.

أضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميعمحافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى أن الاختبارات ستجرى على مجمع ملاعب منتجع الأسيوطي الرياضي.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة بني سويف تضم كل من: هشام يكن مشرفا للجنة، وأسامة حسنوهشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأشرف يوسف “مدربين”، ومصطفى غراب مدربا للحراس، ومصطفى النقيب مدير شئون اللاعبين، بالإضافة إلى مجدي قاصد إداريا، ومحمد السيد استمارات.

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعدإقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.