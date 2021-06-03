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كواليس فوز الزمالك على الأهلي بسداسية في حضور الملك فاروق .. صور

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي الزمالك، أمس، بذكرى تحقيق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 6-0 في نهائي بطولة كأس مصر «كأس نهائي الملك» بمسماها القديم عام 1944.

وجاءت السداسية البيضاء حين كان الزمالك يلعب وقتها تحت اسم «نادي فاروق». وتعد هذه هي السابقة الأولي تقريبا من الزمالك التي يحتفل فيها عبر موقعه الرسمي بسداسية الفوز على الأهلي لأول مرة رسميًا.

ونجح الزمالك في الفوز بسداسية نظيفة وهى النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات القمة على مدار التاريخ. سجل سداسية الزمالك كل من: محمود حافظ «زقلط» 3 أهداف (هاتريك) ومحسن السحيمي هدفين، وعبدالكريم صقر هدفا، لينجح الفارس الأبيض في تحقيق اللقب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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