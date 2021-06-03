شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك في الدوري 2021.. 44 هدفا في 22 مباراة وصيام تهديفي 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد وصول فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الجولة رقم 25 من بطولة الدوري لهذا الموسم، واحتلاله المركز الأول برصيد 55 نقطة، يتضح من خلال الأرقام أن لاعبي الفريق نجحوا في تسجيل 44 هدفا في 22 مباراة بمتوسط هدفين في كل مباراة من التي أحرز فيها .

الزمالك لم ينجح في التسجيل خلال ثلاث مباريات أمام أسوان ووادي دجلة والجونة. اللقاء الأول مع أسوان كان يوم 23 يناير الماضي في الجولة رقم 9 وعلى ملعب بتروسبورت، وانتهت بالتعادل السلبي، حيث كان يقود الفريق وقتها البرتغالي باتشيكو وقاد المباراة تحكيميا محمد يوسف.

والمباراة الثانية التي انتهت بدون أهداف كانت مع وادي دجلة يوم الأول من مارس الماضي في الجولة رقم 14 على ستاد السلام، حيث كان يقود الفريق وقتها باتشيكو وأدار المباراة تحكيميا محمد عادل .

واللقاء الثالث الذي لم يحرز فيه الزمالك أي أهداف وانتهي بالتعادل السلبي كان مع الجونة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم 30 يونيو الماضي في الجولة رقم 25 حيث قاد الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون وأدار المباراة الحكم محمود ناجي .