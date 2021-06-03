شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي تونسي يفجر مفاجأة عن ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادي الزمالك بعد الأنباء والتصريحات الاخيرة بخصوص استمرار فيرجاني ساسي.

وأكد على الخلولي الاعلامي والصحفي التونسي على رغبة ساسي في البقاء مع الزمالك.

وقال الخلولي في تصريحات تليفزيونية ان فيرجاني ساسي سيتسمر في الزمالك بنسبة ٨٠٪؜.

واكد ان ساسي متواجد الان في تونس والجميع نصحه بالاستمرار مع الزمالك باعتباره احد اهم وأفضل الأندية الافريقية.

وقال انه بحكم قربه من ساسي وحضوره معه في تجمع المنتخب التونسي يطمئن جماهير الزمالك ان ساسي مستمر معهم بنسبه ٨٠٪؜.