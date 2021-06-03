طارق شوقي : مفيش حاجه اسمها تسريب الامتحان تاني

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة ستحقق توازنًا بين عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة والوقت المتاح.

وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تحت الشمس"، المذاع عبر فضائية "الشمس" ، إن الوقت المتاح سيكون أكبر مما تحتاجه الأسئلة، بالنسبة للطالب المتوسط، متوجهًا برسالة للطلاب: أعدهم إن مفيش طالب هيدخل الامتحان مش هيمتحن، وننسى كلمة السيستم.

وأشار الي أن حالة الخوف والترقب الشديد لامتحانات الثانوية العامة لا لزوم لها، وخاصة أن الوزارة تجريها كل عام دون مشكلات، موضحًا أن الهدف من تطوير المنظومة ليس التكنولوجيا والتابلت.

وأختتم "شوقي" تصريحاته قائلا: مفيش حاجه اسمها تسريب الامتحان تاني، لأنه بيتم وضعه قبل دقائق من دخول الطلاب اللجان، ومفيش حد من الوزارة يعرف أي شئ عن الامتحان.