شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق أفشة بصفوف الأهلي في موقعة الترجي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص محمد مجدي أفشة في صانع ألعاب الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه الأولى ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة بجزع في الباط الداخلي للكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويسابق الجهاز الطبي للأهلي من أجل تجهيز أفشة للمشاركة في مباراة الذهاب ضد الترجي، على أن يتم اصطحاب اللاعب في رحلة السفر إلى تونس تمهيدا للاستعانة به، على أن يحصل اللاعب على حقن مسكنة ليكون جاهزا للمشاركة في موقعة الذهاب، التي يحتاج خلالها الجهاز الفني لخدمات أفشة.

وتتواصل إدارة النادي الأهلي مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الفريق الأحمر لقاح كورونا خلال الأيام القادمة، مع أول فترة راحة يحصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي لمنح لاعبيه راحة جديدة خلال الفترة القادمة، قبل استئناف التدريبات الجماعية لمواجهة الترجي، وهي الفترة التي يحاول مسئولي القلعة الحمراء استغلالها في تطعيم اللاعبين بلقاح كورنا، بالتنسيق مع وزارة الصحة.