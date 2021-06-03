شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم عودة سيسيه ومصطفى فتحى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير الثنائي مصطفي فتحي المعار الي سموحة ورزاق سيسيه المعار إلي الاتحاد السكندري، بعدما طلب من إدارة النادي عودتهما وعدم التفريط في كلا الثنائي سواءا عن طريق البيع او الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه ان المستوي الفني الذى يقدمه الثنائي فى الدور الثاني للدورى يؤكد انهما سيكونا إضافة للفريق في الموسم المقبل خاصة ان الزمالك يحتاج الي تدعيم في الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقي المعارين في ظل عدم ظهور أحدا منهم بمستوي ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه او مصطفي فتحي .

من ناحية أخرى لا يزال المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك يواصل تألقه مع فريقه هذا الموسم خاصة بعد تصدره لقائمة هدافي الدورى برصيد 12 هدفا، ليكون أشرف بن شرقي هو أفضل محترف داخل صفوف الزمالك وذلك وفقا للاحصائيات التي عرضها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات والقيمة التسويقية للاعبين.

وشارك اشرف بن شرقي في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات نجح خلالها في احراز 13 هدفا ، وساهم في صناعة 5 أهداف، فيما جاء التونسي فرجاني ساسي في المركز الثاني من حيث التأثير في فريق الزمالك.

فرجاني ساسي لاعب الوسط الدولي التونسي شارك في 27 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 أهداف ، وساهم في صناعة 7 أهداف، اما مواطنه حمزة المثلوثي فلم يكن له دور فعال مع الزمالك منذ انضمامه في بداية الموسم الحالي قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

حمزة المثلوثي شارك في 17 مباراة ولم يحرز اهداف ونجح في صناعة هدف واحد فقط، اما المغربي حميد أحداد فلم يكن الاوفر حظا عن المثلوثي حيث شارك أحداد في 18 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 اهداف فقط رغم ان مركزه مهاجم صريح ، وصنع هدفين.

فيما يعتبر سيف الجزيري المهاجم الدولي التونسي الأقل تأثيرا من بين كل المحترفين نظرا لانضمامه للفريق في يناير الماضي فقط، بخلاف استبعاده من بعض المباريات وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حيث شارك الجزيري في 13 مباراة مع الزمالك احرز خلالها هدف واحد وصنع مثله فقط.