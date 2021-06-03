شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مصير العروض الأوربية لضم ديانج في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي عددا من العروض المقدمة لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تلقى النادي أكثر من عرض أوروبي للحصول على خدمات الدبابة المالية في الصيف القادم، عقب المستويات القوية التي قدمها ديانج مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الماضي.

وتلقى النادي الأهلي ثلاثة عروض لشراء خدمات اليو ديانج ما بين عروض رسمية وأخرى شفهية من أندية فرنسية وإسبانية وتركية، ومنهم العرض الفرنسي الذي وصلت قيمته المالية إلى 5 ملايين دولار ، ولكن الإدارة الحمراء تتكتم عليه في الوقت الحالي، خشية من تشتيت تركيز اللاعب قبل خوض مباراتي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات مسئولو النادي الأهلي مطالبين بمناقشة العروض المقدمة لديانج في أقرب وقت، لتحديد مصير اللاعب من البقاء في الجزيرة أو الرحيل لأوروبا، لاسيما أن غالبية الدوريات الأوروبية انتهت وبدأت في التفاوض لحسم صفقات الموسم الجديد بعكس الدوري المصري الذي لا يزال مستمرا حتى الآن.