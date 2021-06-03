شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي بسبب العلاج الخاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحيط حالة من الغموض داخل النادي الاهلي حول مصير ومستقبل النجم التونسي على معلول من الاستمرار مع الاحمر وتجديد عقده من عدمه أو الرحيل عن القلعة الحمراء خصوصا بعدما ترددت أنباء عن وجود خلاف واتهامات من طبيب منتخب تونس للجهاز الطبي في الاهلي بانهم السبب في تفاقم إصابة معلول الأخير بسبب خطأ الاهلي في علاج اللاعب.

وقال الاعلامي التونسي على الخلولي المذيع بإذاعة الجوهرة ان هذا الكلام عار تمام من الصحة ومعلول مستمر مع الفريق الاحمر وطبيب منتخب تونس بالفعل اشرف على علاج معلول وساعد في تاهيله وعودته سريعا للملاعب بعد غيابه طويلا عن الاهلي للاصابة.

واكد الاعلامي التونسي في تصريحات تليفزيونية ان طبيب نسور قرطاج لم يتهم طبيب الاهلي بانه السبب في تفاقم إصابة معلول وطول فترة غيابه. لكنه اكد فقط على اللاعب تبقي في تونس افضل رعاية وعلاج وتاهيل ساعده على الشفاء والعودة سريعا جدا ومشاركته مع فريقه في السوبر.