شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب لأبطال السلة: شرفتم مصر كلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وكان في استقبال البعثة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة ووجه لبيب الشكر للاعبين على الإنجاز وقال: ابطال سلة الزمالك شرفوا مصر كلها.

وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.