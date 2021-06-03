شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة السيدات بالزمالك تهزم الجزيرة وتتأهل لنصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيرة الجزيرة بنتجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، على صالةالشرقيه للدخان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر .

ومنح الجهاز الفني لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة على صالةالنادي.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في بطولة كأس مصر، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يوم 4 يونيو الحالي، علىأن يقام النهائى يوم 7 يونيو.

ويقود الفريق كل من، إيهاب محمد علي مديرا فنيا، وناهد بدوي مساعدة المدرب، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال، ومسعد عطا إداريا.