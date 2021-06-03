شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يلمح للاستغناء عن محمد الشناوي في أولمبياد طوكيو .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالإطاحة بحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول محمد الشناوي، من قائمة أولمبياد طوكيو، خاصة في ظل ارتباط النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية، وصعوبة لحاق الشناوي بالمنتخب الأولمبي حال وصول بطل مصر إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوقي غريب، محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي الأول، فهذا الحارس أجاد بقوة في البطولة الأفريقية، وحصل على أفضل حارس في البطولة الأفريقية السابقة، فهو الحارس رقم واحد في نادي الاتحاد حاليا، صاحب الجماهيرية الكبرى.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن رغبة محمد صلاح، والتى أبدى لاعب الفريق الإنجليزي رغبته بالانضمام للمنتخب الأولمبي خلال بطولة أولمبياد طوكيو.

وأكد غريب أن محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الزمالك، خارج حسابات المنتخب الأولمبي في طوكيو، موضحا أنه لم يدرج اسم شيكابالا ضمن اللاعبين المرشحين فوق السن بالقائمة المبدئية لخوض الأولمبياد.

وأكد أنه رشح عدة نجوم فوق السن لتدعيم المنتخب والمعلن منهم فقط من جانبه محمد صلاح، فضلا عن أن تريزيجيه كان في حساباته قبل إصابته التي حرمت الفراعنة منه حيث يغيب لمدة 6 أشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي ولن يلحق بالأولمبياد.