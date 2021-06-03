شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوافق رسميا على الانضمام للمنتخب الأولمبي.. وغريب يحسم موقف شيكابالا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وافق بشكل رسمي على المشاركة مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو التي قربت على الإنطلاق خلال الفترة المقبلة.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن رغبة محمد صلاح، والتى أبدى لاعب الفريق الإنجليزي رغبته بالانضمام للمنتخب الأولمبي خلال بطولة أولمبياد طوكيو.

وأكد غريب أن محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الزمالك، خارج حسابات المنتخب الأولمبي في طوكيو، موضحا أنه لم يدرج اسم شيكابالا ضمن اللاعبين المرشحين فوق السن بالقائمة المبدئية لخوض الأولمبياد.

وأكد أنه رشح عدة نجوم فوق السن لتدعيم المنتخب والمعلن منهم فقط من جانبه محمد صلاح، فضلا عن أن تريزيجيه كان في حساباته قبل إصابته التي حرمت الفراعنة منه حيث يغيب لمدة 6 أشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي ولن يلحق بالأولمبياد.