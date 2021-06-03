شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لحسم تجديد التعاقد مع أحمد أيمن منصور و«توفيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى بيراميدز لتجديد التعاقد مع أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الجارية.

ينتهى تعاقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز فى نهاية الموسم المقبل، فى حين ينتهى تعاقد أحمد توفيق بنهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى نادى بيراميدز قرروا فتح ملف المفاوضات مع أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق من أجل تجديد التعاقد معهما فى الفترة الجارية، وذلك بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الثنائى مع الفريق هذا الموسم، فضلًا عن إجادتهما اللعب فى أكثر من مركز.

ويسعى النادى السماوى لحسم المفاوضات مع منصور وتوفيق، وذلك خوفًا من رحيلهما لأى نادٍ فى صفقة انتقال حر، خاصة بعدما أبدى نادى الزمالك رغبته فى التعاقد معهما فى الميركاتو الصيفى الجارى.

ومن المقرر أن يعقد هانى سعيد، المدير الرياضى للنادى السماوى، جلسة مع الثنائى خلال فترة توقف الدورى الحالية لحسم ملف تجديد التعاقد معهما ومنع انتقاله لأى من أندية الدورى الممتاز.

وفى سياق آخر، خضع جميع أفراد نادى بيراميدز لمسحة طبية، مساء أمس الأربعاء، بمقر النادى بالدفاع الجوى، استعدادا لاستئناف التدريبات مجددا بعد توقفها فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، الذى أصاب عددا من لاعبى الفريق.

وسيبدأ أصحاب المسحة السلبية فى العودة للتدريبات مجددا بداية اليوم، الخميس، بمقر النادى، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها 20 يونيو الجارى على استاد الدفاع الجوى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية.