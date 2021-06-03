شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يبحث عن ودية ثالثة قبل «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عن ودية ثالثة يخوضها قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لخوض أولمبياد طوكيو.

ويلعب المنتخب مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية أمام منتخب جنوب إفريقيا، ينتظر أن يشرك خلالهما شوقى غريب تشكيلين مختلفين للوقوف على مستوى كل اللاعبين المنضمين معه فى المعسكر. يأتى هذا فى الوقت الذى يترقب فيه الجهاز الفنى الموقف الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى بخصوص طلب المنتخب استدعاء محمد صلاح، نجم الفريق، للمشاركة مع المنتخب فى الأوليمبياد المقبل. ووقع الفراعنة فى مجموعة قوية بالأوليمبياد تضم منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، ويستهل المنتخب المصرى مشواره فى البطولة بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو، عند التاسعة والنصف صباحاً، ثم يلتقى مع الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر، عند التاسعة والنصف صباحاً، قبل أن يلعب مع أستراليا يوم 28 يوليو، عند الواحدة ظهراً.