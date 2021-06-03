شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف النظر عن صفقة «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، صرف النظر عن صفقة التعاقد مع الأوروجوانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقى بداعى كبر سنه، حيث يبلغ من العمر 31 عاما، فضلا عن مبالغة ناديه فى المقابل المادى بعدما حدد 5 ملايين دولار لانتقالة للقلعة الحمراء، ما دفع اللجنة للاعتراض على الصفقة، وأبلغت محمود الخطيب رئيس النادى، بإغلاق ملف اللاعب والبحث عن صفقة أخرى، خاصة أن الساحة مليئة بالعديد من المواهب وبأسعار مناسبة.

فيما تلقت إدارة النادى عرضا من الجونة للتعاقد مع ثنائى الأهلى والتر بواليا والسنغالى اليو بادجى خلال فترة الانتقالات المقبلة ووفقا لمصدر داخل النادى فإن بواليا رحب بالعودة للجونة، بينما طلب بادجى منحه فرصة للبحث عن ناد فى أوروبا بعد تحفظه على العودة للعب فى مصر عقب تجربة قصيرة قضاها فى تركيا، وحصل على إجازة يقضيها حاليا فى مسقط رأسه ويجرى مشاورات مع وكيله بخصوص البحث عن عرض جديد. على صعيد متصل، يواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الترجى التونسى المقررة 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

وتحدث موسيمانى مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، التى يأتى فى مقدمتها مواجهة الترجى.

وأكد موسيمانى على مرحلة جديدة ومهمة تبدأ بمواجهة بطل تونس فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المرحلة الماضية التى شهدت تأهل الفريق لنصف نهائى البطولة الإفريقية، والتتويج بالسوبر الإفريقى على حساب فريق نهضة بركان.

من ناحية أخرى، قال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى، إن محمد ‏مجدى أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعى فى بداية برنامجه العلاجى لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه بدأ فى تنفيذ ‏جلسات خفيفة فى «الجيم» أمس.

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعى وحرص الدكتور أبوعبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجى والتأهيلى.‏

واستعان أفشة بعكازين، بعد الإصابة التى تعرض لها ‏خلال مشاركته فى مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى. ‏

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أعلن أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد ‏مجدى أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، وسيغيب عن ‏التدريبات لمدة أسبوعين، كما بدأ محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق، برنامجه العلاجى بعد إصابته ‏بشد فى العضلة الأمامية، ويحتاج اللاعب إلى 3 أسابيع من أجل التعافى من الإصابة، وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏