شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُؤمِّن بقاء مصطفى فتحى بتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع مصطفى فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول والمعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل مناقشة تمديد عقده الذى ينتهى فى نهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك علموا بوجود رغبة من النادى الأهلى فى التفاوض مع اللاعب والتوقيع معه خلال شهر يناير المقبل، حيث يرغبون فى تحصين اللاعب وتمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مع وضعه فى الفئة الأولى للاعبين بعدما تألق منذ انضمامه لفريق سموحة فى يناير الماضى.

كما قرر أيضًا مسؤولو النادى تمديد عقد الإيفوارى رزاق سيسيه، والمُعار إلى الاتحاد السكندرى، حيث ينتهى عقده فى نهاية الموسم المقبل ويرغب المجلس فى استقرار الأمور داخل الفريق حتى لا تتأزم الأمور مثلما يحدث مع الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى لم يوقع حتى الآن.

فى سياق آخر، منحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب منذ الساعات الماضية، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الإدارة واللاعب من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتظر مجلس إدارة الزمالك عودة فرجانى ساسى من معسكر المنتخب التونسى، لعقد جلسة خاصة معه بحضور وكيله مهند عون، فور عودته من معسكر نسور قرطاج لتحديد موقف استمراره مع الفريق من عدمه.

ولكن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وضع 3 بدائل فى حال رحيل فرجانى ساسى عن صفوف القلعة البيضاء.

ووضع الجهاز الفنى للزمالك 3 بدائل وسيكون الاتجاه الأول للاعبين محليين أولهم عماد نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، ومحمد عبد العاطى، لاعب وسط دجلة، ومحمد مجلى، لاعب وسط المقاولون العرب. وجاء الاختيار الأول لكارتيرون لتعويض غياب فرجانى ساسى، عماد نبيل دونجا فى ظل المستوى المميز الذى يظهر به مع نادى بيراميدز، ومشاركته بصفة أساسية مع الفريق فى الدورى والكونفيدرالية، وجاء محمد عبد العاطى فى الاختيار الثانى فى حال فشل المفاوضات مع دونجا، بينما جاء محمد مجلى كاختيار أخير للمدرب الفرنسى.

على جانب آخر، كشف مصدر داخل النادى عن إنهاء العديد من الالتزامات المالية التى يحملها النادى على عاتقه خلال الساعات الماضية بعد الحصول على قرض بقيمة 70 مليون جنيه من أحد البنوك. وأكد المصدر أن الإدارة قامت بصرف مبلغ 25 مليون جنيه مستحقات متأخرة للاعبين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ يناير الماضى.

كما أودعت الإدارة مبلغ 350 ألف يورو للتونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق، فى حسابه البنكى لغلق الباب على فسخ التعاقد معه بعد الإنذار الذى سبق وتقدم به ضد النادى لتأخر حصوله على مستحقاته. وصرف مسؤولو القلعة البيضاء راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، المتأخر بجانب صرف راتب شهرين للموظفين، بالإضافة لدفع بعض الفواتير المتأخرة، سواء على مستوى الكهرباء أو المياه، بجانب دفع ما يقرب من 10 ملايين مستحقات الألعاب الأخرى.