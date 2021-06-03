شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجدد الثقة فى على ماهر.. وعمر كمال عبدالواحد يؤجل تجديد تعاقده بسبب الأهلى والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى، تأجيل تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عمر كمال عبدالواحد رفض تجديد تعاقده مع النادى المصرى فى الوقت الحالى، حيث أبلغ محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى البورسعيدى بتأجيل حسم ملف تجديد تعاقده لنهاية الموسم الجارى، وذلك لدراسة جميع العروض المقدمة له.

وينتظر اللاعب لنهاية الموسم الجارى لمعرفة الموقف النهائى لناديى الأهلى والزمالك من التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، فضلاً عن أنه كلف أنور شلوفة، وكيل أعماله، بالبحث له عن عروض فى أحد الدوريات الخليجية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا قدم مستوى مميزا مع المصرى هذا الموسم، حيث لعب 25 مباراة فى بطولتى الدورى وكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز.

وفى سياق آخر، رفض مسؤولو النادى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، فكرة إقالة الجهاز الفنى بقيادة على ماهر، بعد خروج الفريق من دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، بعد الخسارة من أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4.

ورفض سمير حلبية، رئيس المصرى، الرضوخ لمطالب بعض الجماهير بإقالة الجهاز الفنى بعد سوء النتائج فى المباريات الأخيرة والخروج من مسابقة كأس مصر.

وينتظر أن يعقد رئيس المصرى جلسة مع على ماهر، اليوم الخميس، لبحث أسباب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن المصرى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مثلها وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 23 غيرها.