صالح جمعة: أتمنى العودة لـ "الأهلي".. والطموح سبب انتقالي لسيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - قال صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه يتمنى العودة إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن رحيله كان لرغبته في المشاركة بصفة أساسية.

وأضاف "جمعة" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر فضائية "MBC مصر": لا أنكر فترتى مع الأهلي أو فضل النادي عليّ، وأتمنى العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى.

وتابع: كنت أرى أن في ذلك التوقيت أنه يجب أن أنتقل لنادٍ آخر، وتكون هناك فرصة للمشاركة أساسيًا، وبعد رحيلي عن الأهلي فكرت في نادي صاحب طموح، وهذا سبب انتقالي لسيراميكا كليوباترا.

وأردف: حسام البدري أكثر مدرب تعامل معي بشكل مختلف، وقرار رحيلي عن الأهلي كان بالاتفاق بيني وبين سيد عبد الحفيظ والإدارة، وأبلغوني أن فرصة مشاركتي ستكون صعبة في ظل وجود محمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووليد سليمان.

وأختتم "جمعة": أتحدث مع محمود كهربا يوميًا واستطلع رأيه، لديه إمكانيات كبيرة وكان أفضل لاعب في مصر عندما انضم للأهلي، ولكنه يحتاج إلى معاملة خاصة، وأقول له دائمًا إنه في مكانة لن يجد أفضل منها.